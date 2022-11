O Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) é um equipamento público que tem como missão o combate à fome e ao desperdício de alimentos, e nesse sentido a equipe desenvolve diversas ações, “buscando onde sobra e levando onde falta”. Foram desenvolvidas diversas ações durante o último final de semana:

– No sábado (26), o Projeto Feira Solidária recebeu dos produtores feirantes, a doação de 150 quilos de alimentos que não foram comercializados durante a realização da Feira Livre e estes foram encaminhados para a Santa Casa e para o Asilo São Francisco;

– No domingo (27), a equipe do BMA esteve no Colégio Santa Terezinha, onde recebeu da Associação Formiguense de Orquidófilos – AFOR, a doação de 112 quilos de alimentos não perecíveis, que foram arrecadados durante a realização da Feira de Orquídeas de Formiga.

A diretora de Segurança Alimentar, Adriana Oliveira, agradeceu aos parceiros: “A cada dia aumenta o número de parceiros que se juntam ao BMA, ajudando a promover a Segurança Alimentar e Nutricional em nossa cidade. Nossa gratidão a todos”.

Fonte: Decom