O sensei formiguense, Modesto Francisco, venceu licitação e em fevereiro dará início a oficinas de Karatê no município de Japaraíba.

O projeto é uma ação voltada à disciplina, com acompanhamento do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Modesto é faixa preta na arte marcial, em 5º grau praticante. Há 33 anos vem atendendo os municípios de Pedra do Indaiá e Vargem Bonita com as oficinas de Karatê.