O prefeito Eugênio Vilela vetou o Projeto de Lei 270/2022, de autoria dos vereadores Cid Corrêa e Luciano do Gás, aprovado pela Câmara Municipal, e que proíbe que o aparelho de raio-X adquirido há sete anos pela administração municipal seja instalado em lugar diverso da UPA.

Tentando chegar a um consenso com o Poder Legislativo, o Executivo enviou à Câmara, na tarde dessa segunda-feira (2), o secretário municipal de Saúde, Éder Leal, e o diretor jurídico da pasta, Gleison Frade, para conversarem com os vereadores sobre o tema.

Durante a reunião, os autores do projeto apresentaram seus pontos, como a questão de acesso dos usuários e a economicidade gerada para o Município ao ter o raio-X na UPA. Os representantes do Executivo explicaram o motivo de o aparelho ainda não ter sido instalado e os planos para o fornecimento do serviço em Formiga.

O veto do prefeito está em análise na Câmara, tendo sido nomeada comissão especial, composta por Juarez Carvalho (presidente), Cabo Cunha (relator) e Osânia Silva (membro), para estudo do mesmo.

Fonte: Câmara Municipal