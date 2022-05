A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) começou, nessa segunda-feira (2), a distribuição das doses de Janssen e AstraZeneca destinadas à aplicação de mais uma dose de reforço em pessoas entre 60 e 69 anos. As cidades do Centro-Oeste de Minas vão receber, no total, 58.225 doses do imunizante.

O anúncio da inclusão deste público em mais uma dose de reforço foi feito na sexta-feira (29), pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, e a deliberação que regulamenta tal ampliação foi publicada no sábado (30).

Doses por municípios

As cidades da região receberão as doses por meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. Veja abaixo o quantitativo por cidade que faz parte da área de cobertura da TV Integração:

Doses distribuídas à URS de Divinópolis

Municípios Janssen AstraZeneca Aguanil 200 200 Araújos 270 270 Arcos 1.575 1.575 Bambuí 1.035 1.035 Bom Despacho 1.880 1.880 Camacho 125 125 Campo Belo 2.410 2.410 Cana Verde 270 270 Candeias 695 695 Carmo da Mata 435 435 Carmo do Cajuru 740 740 Carmópolis de Minas 665 665 Cláudio 885 885 Conceição do Pará 215 215 Córrego Danta 150 150 Córrego Fundo 225 225 Cristais 440 440 Divinópolis 8.955 8.955 Dores do Indaiá 615 615 Estrela do Indaiá 165 165 Formiga 2.835 2.835 Igaratinga 305 305 Iguatama 375 375 Itaguara 515 515 Itapecerica 995 995 Itatiaiuçu 365 365 Itaúna 3.485 3.485 Japaraíba 135 135 Lagoa da Prata 1.760 1.760 Leandro Ferreira 140 140 Luz 735 735 Martinho Campos 505 505 Medeiros 135 135 Moema 275 275 Nova Serrana 1.505 1.505 Oliveira 1.635 1.635 Onça de Pitangui 105 105 Pains 340 340 Pará de Minas 3.250 3.250 Passa Tempo 345 345 Pedra do Indaiá 170 170 Perdigão 280 280 Piracema 265 265 Pitangui 925 925 Santana do Jacaré 200 200 Santo Antônio do Amparo 715 715 Santo Antônio do Monte 950 950 São Francisco de Paula 270 270 São Gonçalo do Pará 410 410 São José da Varginha 155 155 São Sebastião do Oeste 230 230 Serra da Saudade 40 40 Tapiraí 80 80 Total 47.785 47.785

Fonte: G1