Os Microempreendedores Individuais já podem se inscrever para a Semana do MEI – 2022, que será realizada nos dias 17, 18 e 19 de maio, no Centro de Eventos Acif/CDL.

A Semana do MEI é um evento realizado pelo Executivo formiguense, com apoio do Sebrae, Acif/CDL e Sicoob, que apresenta uma programação especial com palestras e especialistas voltados para os microempreendedores individuais e para quem tem a intenção de abrir um negócio próprio.

As atividades são gratuitas e serão realizadas das 18h30 às 22h. As inscrições devem ser feitas por meio do link:

Programação

17/05 (terça-feira) – Palestra “COMO SER MEI” e Licenciamento – Benefícios e Deveres e como se tornar MEI

18/05 (quarta-feira) – Emissão de Notas Fiscais e Serviços Financeiros para o MEI

19/05 (quinta-feira) – Palestra “Marketing Digital e Redes Sociais para Seu Negócio” – Palestrante: Alice Faria Quadros – consultora de Marketing e Vendas do SEBRAE-MG Regional Centro Oeste e Sudoeste.

Fonte: Decom