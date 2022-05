A administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura, publicou, nesta segunda-feira (16), o Regulamento da Mostra MPB, edição 2022.

O evento será realizado no dia 16 de julho, durante o Festival Regional do Queijo, na área externa da Casa do Engenheiro.

A mostra tem caráter competitivo e é focada no estilo MPB, tendo, como objetivo, o estímulo e a promoção de artistas que executam esse tipo de repertório, corriqueiramente, interpretado por músicos, em geral, em apresentações em bares, restaurantes e correlatos. Podem participar pessoas naturais (físicas), individualmente ou em dupla.

As inscrições serão abertas no dia 14 de junho, indo até o dia 20 de junho e serão realizadas, exclusivamente, por meio do aplicativo APP FORMIGA.

Caso haja alguma dificuldade técnica com a utilização do aplicativo, pode-se entrar em contato com o suporte por meio do número (37) 99171-1053.

Para efetuar a inscrição, caso ainda não possua o APP FORMIGA, o interessado deve baixá-lo nas lojas de aplicativo (Google Play para Android ou Play Store para IOS), e efetuar seu cadastro, para, depois, preencher (de forma eletrônica) o formulário disponível no ícone “Cultura” – Regulamento da MOSTRA MPB DO FESTIVAL DO QUEIJO/2022, anexando a documentação listada no Regulamento. Além do APP Formiga, o Regulamento pode ser acessado, também, no site oficial da Prefeitura de Formiga, por meio do link.

O interessado deve enviar, também, um vídeo (filmado na posição horizontal) com duração de, no máximo, 5 minutos, no qual se apresenta interpretando, sozinho ou em dupla, uma música consagrada pela mídia nacional, no estilo MPB.

