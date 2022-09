A previsão do tempo para a região Centro-Oeste de Minas indica céu claro para este fim de semana. A presença de algumas nuvens pode tornar os dias parcialmente nublados pela manhã e à noite, períodos onde as temperaturas mais amenas podem ser sentidas. Ao longo do dia, os termômetros se elevam.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que não chova na região de sexta (2) a domingo (4) e que as temperaturas fiquem entre 9°C e 32°C nestes três dias.

Tempo seco

A climatologista Alcione Wagner alerta sobre a umidade relativa do ar. Segundo ela, o índice fica em torno dos 30%, o que indica estado de atenção da população quanto à hidratação.

Divinópolis

Em Divinópolis, a semana se encerra com as temperaturas variando entre 8°C e 32°C. Segundo a previsão, as chances de chuva na cidade são remotas.

Veja as temperaturas previstas para outras cidades da região:

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Bom Despacho 10 ºC 32 °C Itaúna 9 °C 31 °C Pompéu 11 ºC 33 ºC Nova Serrana 10 ºC 31 °C Pará de Minas 9 ºC 31 ºC