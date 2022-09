O tenente e ex-comandante do Segundo Pelotão do Corpo de Bombeiros da cidade de Patrocínio, Douglas Jesus, de 35 anos, morreu nessa quinta-feira (1º), após um acidente envolvendo a moto que pilotava e um carro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caso aconteceu no cruzamento das ruas Equador e Estados Unidos, que ficam no bairro Nações.

Jesus conduzia uma moto e foi atingido por um automóvel que cruzava uma das pistas – ele chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado no local, durante o resgate.

O condutor do veículo, que ainda não foi identificado, fugiu sem prestar socorro ao oficial dos bombeiros.

Repercussão

Através das redes sociais, o vereador e professor de português Natanael Oliveira Diniz (PL), lamentou a morte do tenente.

“Hoje pela manhã fomos surpreendidos pela triste notícia do falecimento do Tenente Douglas Jesus, do Corpo de Bombeiros. O tenente Douglas era uma pessoa dedicada, inteligente e extremamente generosa”, diz o político.

Em 2013, Jesus recebeu uma moção de aplausos pelo trabalho à frente da corporação.

