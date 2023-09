O preparo técnico e emocional de um cabo da Polícia Militar de 40 anos foi fundamental para salvar a vida de um bebê de apenas 1 mês, em Sarzedo, na Grande BH. A criança se engasgou e foi socorrida na calçada pelo militar. Após ser levada para um hospital, a criança está bem e já voltou para casa. O fato aconteceu na quarta-feira (13).

O cabo Edson Junior contou ao Hoje em Dia que retornava para casa após buscar a filha na escola, quando percebeu vizinhos na rua desesperados.

“Peguei a criança e coloquei na posição correta para desengasgar. Alguns segundos depois ela começou a chorar, a coloração da face voltou ao normal e os sinais vitais também”, contou.

Edson disse ter orientado a mãe a buscar atendimento médico, e se ofereceu para levá-los até um hospital. No entanto, a criança teve novas paradas respiratórias ao longo do caminho, e foi salva novamente graças às orientações passadas pelo policial à mãe, que efetuou as manobras no banco de trás do veículo.