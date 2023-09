A casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi vítima de uma tentativas de furto na madrugada desta quinta-feira, 14, enquanto o ministro estava dormindo no quarto da residência.

Vários policiais federais foram deslocados para atenderem a ocorrência. Por volta das 5h, um homem em uma moto chegou na porta da casa e arrombou o portão.

Em seguida, outros quatro homens chegaram na casa e acessaram a entrada, mas não invadiram a residência. A filha de Haddad também estava dormindo na casa.

Em nota oficial, o Ministério da Fazenda confirmou o episódio:

“O quintal da casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi invadido por quatro homens na madrugada desta quinta-feira (14). O ministro estava em casa. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância do imóvel, na Zona Sul de São Paulo, registraram a invasão e as imagens já foram entregues à Polícia Federal”.

A agenda do ministro nesta quinta-feira foi cancelada.

