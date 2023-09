A Administração Municipal, por meio do Departamento de Trânsito, implementou a instalação de adesivos com o símbolo do Transtorno do Espectro Autista (TEA) junto à sinalização de “Estacionamento Preferencial”. O autismo geralmente se manifesta na infância, resultando em desafios na interação social, comunicação e comportamento do indivíduo em diversos níveis.

Normalmente, as placas de “Atendimento Preferencial” apresentam a imagem de um cadeirante. No entanto, pessoas com Transtorno do Espectro Autista nem sempre têm limitações físicas.

A presença deles em filas de espera, mesmo quando acompanhados, pode ser desconfortável tanto para o autista quanto para seu acompanhante. O ambiente agitado, o barulho e a diferença no meio em que estão inseridos podem desencadear reações angustiantes.

As placas com o novo símbolo já podem ser encontradas em diversos pontos da cidade de Formiga, e a intenção da Administração Municipal é instalá-las em todas as áreas de estacionamento preferencial, visando ainda mais a inclusão e o respeito às necessidades específicas das pessoas com TEA.