Nesta sexta-feira (15), tem início o vencimento da terceira parcela do IPTU-2023. As guias podem ser emitidas por meio do link disponível no site da Administração Municipal (https://e-gov.betha.com.br/cdweb/03114-352/main.faces) ou por meio do “App Formiga”, que está disponível nas lojas “Google Play” e “App Store”.

O pagamento pode ser feito nas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Mercantil, Sicoob Credifor e Sicoob Centro-Oeste.

Confira escala de vencimentos