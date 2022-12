Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Formiga implantou o serviço de telemedicina na Unidade de Pronto Atendimento de Formiga. O “Sistema L2D” proporcionará melhoria no atendimento disponibilizado à população.

Através do serviço de apoio online, o médico plantonista terá acesso à consultoria e segunda opinião médica.

A implantação do sistema é fruto de parceria firmada com o CIS-URG (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência). O “L2D” é o mesmo sistema utilizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a administração municipal, com a implantação do serviço de telemedicina será possível a realização de consultas online (chat ou teleconferência) com especialistas de diversas áreas.

Será possível discutir sobre casos cardiológicos, neurológicos, neurocirúrgicos e, também, urgências vasculares.

Fonte: Decom