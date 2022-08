Nessa terça-feira (16), servidoras da Secretaria Municipal de Integração Social da Prefeitura de Arcos e gestoras do Programa Alimenta Brasil estiveram na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano para conhecerem os serviços prestados no âmbito da política de Segurança Alimentar e Nutricional em consonância com política de assistência social.

Na oportunidade, o responsável pela pasta, Anuar Teodoro Alves, explicou as estratégias e planos de ações para aumentar a captação de alimentos e fortalecer a segurança alimentar e nutricional.

A supervisora de Monitoramento e Avaliação, Daniane Nunes, explicou, também, a importância dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em participar do processo de atendimento às famílias em situação de insegurança alimentar, tendo em vista que os profissionais do equipamento socioassistencial conhecem o território de abrangência, assim como as famílias que residem no mesmo e fazem um trabalho social de forma efetiva para atender as diversas vulnerabilidades sociais.

De acordo com a administração municipal, “a interação dos municípios para execução de políticas públicas é de extrema importância para trocas de experiência e aprimoramento das ações, sobretudo para fortalecimento da Rede Regional de Banco de Alimentos que iniciou suas atividades recentemente, da qual o município de Formiga e Arcos fazem parte”.

Fonte: Decom