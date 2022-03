A administração municipal, por meio do Setor de Políticas Rurais, promoverá na próxima quinta-feira (24) às 14h, no Salão Nobre “Eunézimo Lima” no Unifor-MG, um Seminário de Boas Práticas de vendas na Feira Livre.

O evento que é direcionado aos produtores que semanalmente comercializam seus produtos na Feira Livre de Formiga, tem como objetivo orientar, capacitar e sanar as dúvidas existentes sobre as sobre o funcionamento da Feira de acordo com a Lei Municipal 5.225 de 02/01/2018 e com as normas sanitárias vigentes.

O Seminário é fruto de uma parceria do Setor de Políticas Rurais com o Procon Regional, Unifor-MG, Vigilância Sanitária Municipal, Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Emater-MG e Ministério Público de Minas Gerais, através da 3ª Promotoria de Justiça.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3329-1824 ou no Setor de Políticas Rurais, à Rua Nossa Senhora da Abadia, 574-fundos.