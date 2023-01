A Prefeitura de Formiga informa que a partir desta quarta-feira (4), estarão funcionando em novo endereço, na Sala 23 do Terminal Rodoviário (antigo SINE), os seguintes setores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano:

– Setor de Passe Livre: responsável pela emissão do “Passe Livre Pessoa com Deficiência”, Cartão de Estacionamento para pessoa idosa, Cartão de Estacionamento para pessoa com deficiência, Cartão de Estacionamento e atendimento preferencial para pessoa com fibromialgia e Carteira de Identificação do Autista para atendimento preferencial.

– Setor do Migrante

– Escritório da Funerária Municipal

O horário de atendimento será das 7h30 às 16h30. Os telefones para contato são os seguintes: (37)9-9955-8083 e (37)9-8418-7265 (Funerária).

Fonte: Decom