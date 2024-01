Uma apostadora de Formiga foi contemplada no sorteio do Centro Oeste Cap realizado nesse domingo (14). Ela reside no bairro Quinzinho e ganhou R$ 5 mil.

O maior prêmio, no valor de R$ 100 mil, saiu para uma sortuda da cidade de Divinópolis.

Quatro apostadores vão dividir o prêmio de R$ 15 mil: sendo um de Divinópolis, um de Pequi e dois de Abaeté. Cada um vai embolsar R$ 3.750.