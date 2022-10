A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de Epidemiologia, informou que recebeu o laudo da segunda amostra coletada no paciente que estava com suspeita de sarampo. O resultado divulgado, nesta quarta-feira (19), foi negativo para a doença.

Caso suspeito estava em investigação

De acordo com a pasta, no dia 7 deste mês, foi registrado um caso suspeito no município e já com primeira confirmação sorológica para sarampo.

O paciente é um bebê de dez meses, que ainda não havia se vacinado. A Secretaria explicou que seria coletada uma segunda amostra para fechamento e conclusão do caso.

Os pais do bebê também, na data, não tinham comprovação vacinal.

Alerta aos pais

A Vigilância Epidemiológica, mais uma vez, pede à população que se sensibilize e procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima para que seja conferida a situação vacinal.

A vacina contra o sarampo é conhecida como “Tríplice Vital” e, no dia 7, deste mês, 500 doses do imunizantes foram recebidas pelo município. Desde o dia 10, as vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde.