Em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um idoso, de 70 anos, investigado pelo estupro da neta, de 15. Após investigação, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi cumprida na última segunda-feira (17).

As investigações tiveram início no último dia 10, quando a vítima compareceu à delegacia e registrou os fatos. Ela relatou que o primeiro abuso aconteceu há cerca de três anos, quando dormia na casa de seu avô paterno e acordou com ele esfregando suas partes íntimas nela. Para ocultar seu crime, o idoso ameaçava a neta constantemente dizendo que se alguém soubesse, mataria ela e todos os seus familiares. Dessa forma, o idoso continuou a violência sexual por diversas vezes até o mês de janeiro deste ano.

De posse das informações, o delegado João Marcos do Amaral Ferreira determinou a instauração de um inquérito policial e representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário. Ele foi localizado em sua residência, conduzido à delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da justiça.

Ao final do inquérito o investigado será indiciado por estupro de vulnerável cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

Fonte: Polícia Civil