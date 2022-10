Divinópolis confirmou mais um caso de varíola dos macacos nesta quarta-feira (19) e, com isso, chegou a 5 casos da doença. A informação foi divulgada no painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e este é o 9º no Centro-Oeste de Minas.

De acordo com o G1, além da confirmação, há um registro de caso suspeito da doença no município de Pedra do Indaiá.

Na plataforma da SES-MG, até esta quarta-feira constam 545 casos confirmados em Minas Gerais e 315 suspeitas em investigação.

No Estado, foram confirmadas duas mortes pela doença. O primeiro paciente morreu em julho. Trata-se de um homem de 41 anos, residente em Belo Horizonte e natural de Pará de Minas. O segundo, é um jovem de 21 anos, residente em Pouso Alegre, com comorbidade.

Caso Suspeito

O município de Pedra do Indaiá informou nesta quarta-feira que registrou o primeiro caso suspeito da doença.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, o paciente é um homem com idade entre 30 e 35 anos, morador da zona rural do município. Ele está sendo monitorado em casa desde o último sábado (15).

Os exames para confirmação ainda não foram realizados.

Fonte: G1