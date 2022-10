Uma carreta carregada com matéria-prima para fabricação de detergentes pegou fogo na BR-116 altura do Km 772, em Leopoldina, na Zona da Mata mineira, na noite dessa terça-feira (18). As chamas estavam tão altas que alastraram para uma área de vegetação às margens da rodovia, fugindo ao controle. O motorista conseguiu sair do veículo e não se feriu.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o fogo estava concentrado na parte dianteira do caminhão (reboque). Devido ao alto volume das chamas, a vegetação às margens da rodovia também foi atingida, fugindo ao controle e os bombeiros gastaram aproximadamente 5 mil litros de água no combate ao fogo. Os trabalhos duraram cerca de uma hora e meia.

Os bombeiros permaneceram no local até a retirada do veículo, com posterior limpeza da via.

Fonte: Itatiaia