Uma mulher entrou com uma ação contra o vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, alegando agressão sexual, coerção de aborto e infâmia involuntária na década de 1970, quando ela era menor de idade e ele tinha pouco mais de 20 anos.

Os advogados de Julia Misley, anteriormente conhecida como Julia Holcomb, entraram com o processo na terça-feira no condado de Los Angeles. O processo foi aberto sob a Lei de Vítimas Infantis da Califórnia, que permite que sobreviventes de abuso sexual na infância abram processos civis. A janela “lookback” de três anos termina no sábado.

Em um comunicado, Misley disse que a mudança na lei a encorajou a tomar medidas legais.

“Quero que esta ação exponha uma indústria que protege criminosos famosos, para limpar e responsabilizar uma indústria que explorou e permitiu que eu fosse explorada por anos, junto com tantas outras crianças e adultos ingênuos e vulneráveis”, disse Misley em um comunicado.

De acordo com o processo, Misley conheceu Tyler, referido como Réu Doe 1 no processo, em 1973, depois que Tyler fez um show em Portland, Oregon. Na época, Misley tinha 16 anos e Tyler tinha 25.

O processo alega que Tyler, agora com 74 anos, levou Misley para seu quarto de hotel e “executou vários atos de conduta sexual criminosa” nela naquela noite.

O processo alega que Tyler comprou uma passagem de avião para Misley se juntar a ele em Seattle para o próximo show da banda. O processo alega que Misley também foi abusada depois daquele show.

Segundo o processo, em 1974, Tyler convenceu a mãe de Misley a “passar a guarda de sua filha para ele”. Tyler fez promessas à mãe de que iria matriculá-la na escola, ajudar a sustentá-la e fornecer-lhe cuidados médicos melhores do que sua mãe poderia oferecer, de acordo com o processo.

“O réu Doe 1 não cumpriu significativamente essas promessas e, em vez disso, continuou a viajar, agredir e fornecer álcool e drogas ao autor”, alega o processo.

O processo também alega que Tyler engravidou Misley e a coagiu a fazer um aborto.

“O réu Doe 1 (Tyler) pressionou e coagiu o autor a fazer um aborto, ameaçando mandá-la de volta para sua família e deixar de apoiá-la e amá-la”, de acordo com o processo. “A demandante cedeu e o aborto foi realizado”, acrescentou o processo.

“A queixa que foi preparada pela minha equipe jurídica relata em termos legais a trajetória da minha vida desde as primeiras lutas até a exploração por Steven Tyler, a indústria da música, minha fuga daquele mundo, minha recuperação e transformação, minha restauração do espírito através da fé, a construção de uma família e a reconstrução da minha vida”, disse Misley em um comunicado.

O processo alega ainda que Tyler “divulgou intencionalmente os atos que perpetrou” em Misley por meio de vários livros que foram publicados descrevendo os ataques.

Em um livro de memórias de 2011, “O barulho na minha cabeça incomoda você?” Tyler escreve sobre estar tão apaixonado que “quase levou uma noiva adolescente” que o livro não identifica.

“Fui dormir na casa dos pais dela por algumas noites e os pais dela se apaixonaram por mim, assinaram papéis para que eu tivesse a custódia, para que eu não fosse preso se a levasse para fora do estado. Eu a levei em turnê comigo”, escreveu ele.

O acusador de Tyler disse que as publicações traumatizaram ela e sua família.

“Sou grata por esta nova oportunidade de agir e ser ouvida”, disse Misley em um comunicado.

