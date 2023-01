Minas Gerais inicia 2023 com 9.034 pessoas desabrigadas ou desalojadas devido aos impactos do período chuvoso. Boletim divulgado pela Defesa Civil neste domingo (1º) contabiliza 1.585 desabrigados, pessoas que tiveram que sair de suas casas e procurar um abrigo público, e 7.449 desalojados, quem saiu de casa e encontrou abrigo na casa de parentes e amigos.

Entre sexta (30) e sábado (31), uma tempestade de quase 175 milímetros em 24 horas em Cataguases, na Zona da Mata, deixou pelo menos 50 pessoas desabrigadas, por exemplo. Além disso, a Defesa Civil registrou 14 mortes em decorrência das chuvas em todo o Estado nesta temporada chuvosa.

Atualmente, 119 municípios mineiros estão em situação de emergência., mas nenhum está em estado de calamidade pública, considerado mais grave. O céu permanece nublado com chuva isolada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu Nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Noroeste, Central Mineira (que inclui Belo Horizonte), região metropolitana da capital, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, segundo a Defesa Civil.

Trechos de rodovias federais que cortam Minas também são afetados pela chuvas. Confira pontos de interdição desta manhã, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal:

BR-262, km 387, Florestal: interdição parcial no sentido BH. Afundamento de pista. Trânsito fluindo pela pista contrária.

BR-381, km 229, Belo Oriente: interdição do acostamento no sentido BH. Erosão. Local sinalizado.

BR-381, km 342, Bela Vista de Minas: interdição parcial no sentido BH. Afundamento da pista. Trânsito fluindo em meia pista.

Fonte: O Tempo