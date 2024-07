Uma mulher de 65 anos é suspeita de usar pudins envenenados para matar dois maridos em um intervalo de apenas oito meses. Os crimes teriam sido cometidos entre 2022 e 2023 em Ubiratã, na região Oeste do Paraná, e a suspeita foi presa nessa segunda-feira (29) na mesma cidade.

De acordo com a Polícia Civil, as mortes aconteceram em maio de 2022 e janeiro de 2023, sendo motivadas por questões patrimoniais e outras desavenças. Segundo o laudo pericial, os dois homens morreram por ingestão do herbicida Paraquat, que é altamente tóxico e proibido em todo o Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“A gente queria saber como era o relacionamento dela com o ex-marido e a gente descobriu que ele também tinha falecido pouco mais de oito meses antes da morte desta segunda vítima, o que causou uma estranheza. Eu requisitei o prontuário de atendimento médico desta primeira vítima, que nós não conhecíamos até então, e eles retornaram com a informação de que [o prontuário] era muito semelhante ao da segunda vítima”, afirma o delegado André Silva Dzindzik, responsável pelo caso.

A Polícia Civil afirma que teve acesso a vários elementos que comprovam o crime, incluindo um vídeo em que a segunda vítima afirma ter sido intoxicado por um pudim preparado pela mulher. A suspeita foi encaminhada para o sistema prisional.

Fonte: Itatiaia