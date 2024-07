O Minas Tênis Clube informou nesta quarta-feira (31) ter expulsado do quadro de sócios o homem de 47 anos suspeito de agredir um garoto de 10 na última quinta (25), na unidade do clube no bairro Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A decisão foi tomada pela diretoria e respaldada pelas comissões da instituição. A família minastenista é formada por mais de 82 mil sócios, cuja relação sempre foi e deve ser pautada pelo respeito, empatia e diálogo entre as pessoas, independentemente da idade. Sendo assim, ressaltamos que não toleramos esse tipo de atitude nas unidades”, afirmou o Minas em nota.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima esbarrou com a própria raquete de tênis em outro garoto, filho do suspeito. Essa criança chamou o pai, que teria ido ao local e arrancado a raquete das mãos do menino de 10 anos.

Em seguida, o homem teria batido a raquete com força na cabeça da criança, o que quebrou o objeto e feriu o rosto do garoto, a ponto de sangrar. O suspeito também teria dito: “É assim que a gente faz, filho, é assim que a gente desconta.” A Polícia Civil (PC), que investiga o caso, informou que a vítima foi levada pela mãe a um hospital. O homem não foi preso.

No sábado (27), o Minas Tênis Clube disse que o suspeito passava a ficar suspenso e impedido de frequentar as unidades da instituição. Afirmou, ainda, ter aberto uma ocorrência na Comissão Disciplinar para julgar o caso e definir eventuais penalidades.

Já foi preso antes

Segundo a Polícia Civil, o sócio expulso pelo Minas já foi preso em dezembro de 2020, suspeito de exploração sexual de crianças e adolescentes, organização criminosa e armazenamento de material pornográfico infantil. Ele foi solto em fevereiro do ano seguinte e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica até 11 de junho de 2024.

