O formiguense, de 29 anos, suspeito pelo assassinato da também formiguense, Bruna Fonseca, na madrugada do último domingo (1º), compareceu a uma audiência no Tribunal do Distrito de Cork (Irlanda), nesta segunda-feira (2).

O detetive, Padraig Harrington, responsável pelo caso, disse ao juiz, John King, que prendeu o suspeito sob acusação do assassinato de Bruna no dia 1º de janeiro de 2023, no endereço Liberty Street 5, Cork, Irlanda. Harrington disse ao juiz que o suspeito, por intermédio de um intérprete, disse entender a acusação e que “não tinha nada a dizer” sobre a mesma.

O suspeito compareceu à audiência judicial com um intérprete e não foi obrigado a se manifestar.

Durante a audiência foi decidido que o mesmo permanecerá em custódia na prisão de Cork até que compareça novamente perante o tribunal, por meio de sessão remota, em 9 de janeiro.

Segundo o jornal irlandês, Irish Examiner, em Cork não é possível obter fiança em uma acusação de homicídio.

A advogada do suspeito, Aoife Buttimer, pediu que seu cliente receba os cuidados médicos necessários enquanto permanecer sob custódia. King respondeu que isso seria tratado como parte do processo de triagem médica na chegada à prisão. Buttimer alegou ainda que o suspeito possuía baixa renda, e solicitou assistência jurídica gratuita, que foi concedida. Três membros da família e um amigo da vítima acompanharam a audiência.

Bruna foi encontrada sem vida no domingo pela polícia e, apesar das tentativas de ressuscitação, ela foi declarada morta na cena.

Em entrevista dada ao Irish Examiner, o primo de Bruna, Denis Palhares, disse que a família e os amigos estão arrasados. Em tradução livre:

“De todas as primas, ela era a favorita”, ele disse.

“Ela também era a sobrinha mais amada por seus tios e tias e, das filhas, era a melhor amiga de sua mãe.”

“Ela sempre foi muito prestativa com os outros e sempre foi admirada por sua humildade e seu jeito doce de ser.”

Ele complementa dizendo que Bruna “tinha o sonho de morar em outro país”, e que ela vivia na Irlanda desde setembro de 2022.

