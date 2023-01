A alta no valor do IPVA 2023, que pegou de surpresa vários motoristas, com aumentos de até 44% no valor do imposto, terá uma leve compensação com a redução da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV).

Com vencimento em 31 de março, a taxa caiu de R$ 135,95, em 2022, para R$ 33,66 neste ano. Uma redução de 75,2%.

A guia para pagamento do taxa de licenciamento está disponível no site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG).

Tanto para o IPVA quanto para a TRLAV, a emissão da guia é opcional. O contribuinte pode efetuar o pagamento diretamente nos agentes arrecadadores (bancos autorizados), bastando informar o número do Renavam no caixa ou terminal de autoatendimento. Alguns bancos também oferecem a opção de pagamento pela internet e aplicativo para telefone celular.

