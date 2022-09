Um homem, de 28 anos, foi assassinado com golpe de faca na noite dessa quarta-feira (21), após uma discussão em um local conhecido por “Fazendinha”, na Rua José Elias Chaves, no Bairro Lava Pés, em Bambuí.

De acordo com informações da TV Bambuí, a vítima Jonatan Donizete Severino, manteve discussão com o suspeito, de 40 anos, momento em que iniciaram luta corporal e o indivíduo desferiu uma facada nas costas de Jonatan. O golpe perfurou o pulmão e provocou ferimentos graves na vítima.

Populares que estavam próximos ao local encaminharam Jonatan até o Hospital Nossa Senhora do Brasil. Mesmo tentando diversas manobras de reanimação, a vítima sofreu paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

De imediato, a PM foi acionada e iniciou rastreamento pelo município na tentativa de localizar o autor. Após diligências, o autor foi encontrado escondido em uma residência da Rua do Comércio, também no Bairro Lava Pés. O homem foi preso e confessou o crime. A faca utilizada no crime foi encontrada e apreendida.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bambuí.

Fonte: TV Bambuí