Um motociclista de 38 anos morreu depois de bater de frente com um carro na AMG-2025, em Japaraíba, na quarta-feira (21). O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no Hospital São Carlos, em Lagoa da Prata.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), quando a equipe chegou ao local do acidente o motociclista havia sido socorrido inconsciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A polícia disse ainda que o motorista do carro, de 67 anos, permaneceu no local e passou por teste do bafômetro. O resultado foi de 0,23 mg/l, diante disso foram tomadas medidas administradas cabíveis.

A dinâmica do acidente não foi informada.

