A Comissão Especial de Saúde, da Câmara de Formiga, se reuniu na tarde desta quinta-feira (22). Após analisar as informações já levantadas e definir aquelas que ainda precisam ser estudadas, os seus componentes, Luciano do Gás (presidente), Luiz Carlos Tocão (relator) e Juarez Carvalho (membro), decidiram solicitar dilação de 30 dias do prazo de entrega do relatório final, que terminava hoje. O pedido foi deferido pelo presidente da Câmara Municipal de Formiga, Marcelo Fernandes.

Nas últimas semanas, a comissão trabalhou incessantemente para levantar informações e documentos. Foram feitas visitas à oficina de manutenção dos veículos próprios municipais, ao setor e ao ponto de partida do Tratamento Fora Domicílio (TFD), ao Ministério Público, à Secretaria Municipal de Saúde, ao Complexo Municipal de Saúde e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Além disso, foram apresentados questionamentos a empresas prestadoras de serviço ao Município e ao Poder Executivo.

Com a dilação do prazo para entrega do relatório final, os vereadores continuarão analisando e levantando documentos. “Estamos tendo muito cuidado e responsabilidade ao fazer os trabalhos da comissão. Saúde é um assunto sério e temos o dever de entregar o melhor relatório possível. Por isso, se faz necessário um prazo maior, para que possamos ter acesso a todas informações e tempo para destrincha-las no relatório final”, explicam os parlamentares.

A comissão

A Comissão Especial de Saúde foi nomeada no dia 23 de agosto. Ela foi constituída para averiguar a não instalação do raio-x na UPA, a denúncia feita pelo MP contra servidores do alto escalão da Secretaria de Saúde, as várias reclamações dos cidadãos acerca das condições dos veículos e do péssimo serviço ofertado por empresa terceirizada para transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio, entre outros.

