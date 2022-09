Uma chuva na noite dessa quarta-feira (21) causou estragos e prejuízos em São José da Barra. Segundo informações da Prefeitura, a chuva de ventos fortes caiu por volta de 21h e durou aproximadamente 1 hora.

Um dos locais mais atingidos foi o bairro de Furnas. Árvores caíram em cima de carros e impediram a passagem de motoristas na estrada que liga o bairro de Furnas ao Can-Can e também o Centro ao Porto Barra até Guapé.

A energia elétrica caiu no bairro de Furnas e deixou os moradores e uma escola sem luz durante algumas horas. Parte do telhado da Igreja São José Operário também ficou destruído.

No Centro da cidade, os ventos também derrubaram árvores e parte do forro do Terminal Rodoviário caiu. Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido.

A Prefeitura informou que nesta quinta-feira (22) daria prioridade na desobstrução das passagens que foram impedidas com a queda das árvores.

