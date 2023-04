Três homens morrem em acidente envolvendo carro e carreta na BR-354 em Bambuí

Três homens morreram na noite deste sábado (8) após um acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-354, em Bambuí. O acidente aconteceu por volta das 19h20, na altura do km 415.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no local, houve uma colisão transversal envolvendo um Fiat/Uno emplacado em Córrego Danta e uma carreta emplacada em Curitiba/PR. O carro seguia no sentido Tapirai/Bambuí e a carreta no sentido contrário.

Com o impacto, o motorista do carro, de 60 anos, e dois passageiros de 50 e 60 anos, ficaram presos às ferragens e morreram no local. O motorista da carreta não se feriu.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e Perícia da Polícia Civil atuaram na ocorrência.

O trânsito ficou em meia pista por algumas horas.

Conforme apurado pelo portal TapiraímgTV, as vítimas são da cidade de Córrego Danta.