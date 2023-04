Um acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta foi registrado na noite deste sábado (8), no km 474, da BR-354, em Arcos.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, no local, o condutor do veículo, de 66 anos, relatou que dirigia pela avenida Manoel Nunes Nogueira (bairro São Judas) sentido bairro Centro, momento em que ao cruzar o fluxo de trânsito com a rodovia BR-354, colidiu transversalmente na lateral direita da motocicleta que era conduzida por um homem, de 58 anos, que seguia sentido crescente (Arcos para Formiga) pela rodovia BR-354.

Com a colisão, o motociclista foi socorrido pelo Samu e foi encaminhado para o hospital São José em Arcos.

A perícia compareceu e realizou trabalhos de praxe, logo após liberando o local e os veículos envolvidos.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária