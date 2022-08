A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira (9) o suspeito de fugir após capotar um carro com mais de cem tabletes de maconha na MG-050, em Passos (MG). De acordo com a PM, o homem foi localizado nas proximidades do pedágio e acabou detido.

O capotamento do veículo ocorreu na manhã desta terça e, conforme a polícia, o condutor fugiu após o acidente. No local, a Polícia Militar Rodoviária encontrou, dentro do carro, 116 tabletes de maconha, um revólver .38 e quatro munições, além de uma que já estava deflagrada.

Logo após o veículo ser localizado com as drogas, a polícia destacou que foi mantido o rastreamento para localizar o suspeito, que já havia sido identificado.

Uma viatura do policiamento rodoviário conseguiu localizar o suspeito nas imediações da MG-050, no km 336, nas proximidades do pedágio. A PM disse que o homem correu para o matagal e saiu caminhando, mas acabou localizado e preso.

O suspeito, as drogas e o armamento foram levados pela Polícia Militar para a delegacia da Polícia Civil.

Fonte: G1