Um indivíduo de 18 anos foi preso em flagrante com 157 pinos de cocaína escondidos dentro de um carro no bairro Nova Contagem, em Contagem, na Grande BH, na madrugada desta quarta-feira (16). É quinta prisão do jovem neste ano. Há registros por homicídio e outras três vezes por tráfico.

Nesta madrugada, a polícia fazia patrulhamentos na região durante e desconfiou de um veículo Uno que estava parado em frente a um beco.

Ao perceber que seria abordado, o suspeito saiu correndo a pé e entrou dentro do Beco, mas caiu e foi preso pelos militares. O jovem afirmou que fugiu por medo de ser detido novamente.

Ainda em depoimento aos policiais, o suspeito disse que tinha ido ao local para pegar drogas com um homem. Dentro do carro, estavam os pinos de cocaína prontos para consumo.

