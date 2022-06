Na quinta-feira (23), o Instituto Tatame do Bem esteve na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, para participar da 2ª Semana Estadual de Prevenção às Drogas.

O evento, organizado pela Sedese (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social) por meio da Subpod (Subsecretaria de Políticas sobre Drogas) do estado de Minas Gerais, teve como tema: “Prevenção: uma conexão com a vida” #Tamojuntopelavida. O objetivo foi intensificar as informações sobre os danos do uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas, com especial atenção às crianças, adolescentes e jovens.

O Tatame do Bem foi representado por alunos de karatê e jiu-jitsu, os professores Gilberto Júnior e Noé Oliveira e colaboradores administrativos do instituto.

Na oportunidade, eles participaram do “Túnel da Prevenção às Drogas”, com a exposição de banners, informativos, medalhas e troféus conquistados nesses 14 anos de atuação, que permitiram apresentar o trabalho realizado na prevenção ao uso e abuso de drogas e disseminar boas práticas no campo de prevenção, sobretudo através das artes marciais.

O Tatame do Bem foi recepcionado pela subsecretária de Políticas sobre Drogas, Soraya Romina. Os alunos fizeram um tour pela Cidade Administrativa e, em seguida, realizaram uma apresentação de karatê e jiu-jitsu para servidores do Estado, dirigentes de outras OSC (Organizações da sociedade civil) e visitantes.

Para o fundador do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, esta foi uma oportunidade importante para o instituto mostrar sua representatividade nesta temática tão importante que é a prevenção e combate a drogas. “Nossa participação na 2ª Semana Estadual de Prevenção às Drogas teve como ponto principal lembrar o Dia Internacional de Combate às Drogas, celebrado em 26 de junho. Além de ser um trabalho contínuo realizado por nossos professores, colaboradores e voluntários, faz parte da missão do instituto e dos princípios básicos das artes marciais, que é o nosso carro-chefe”, pontuou Rodrigo.

Fonte: Tatame do Bem