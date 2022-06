O Cruzeiro retorna ao Mineirão nesta terça (28), em jogo pela Série B. A Raposa enfrenta o Sport, às 21h30, em partida válida pela 15ª rodada do torneio. A torcida promete marcar presença, e mais de 36 mil ingressos já foram vendidos para o confronto. Ronaldo, gestor da SAF celeste, também estará no estádio para assistir ao duelo.

No Brasil desde 15 de junho, Ronaldo tem acompanhado de perto o dia a dia celeste. Ele reforçou a importância da presença da torcida na campanha do Cruzeiro, buscando o retorno ao primeiro nível do futebol nacional.

“É um confronto direto, o Sport é uma equipe que vai brigar para conseguir o acesso à Série A. Então, a gente precisa muito do nosso torcedor para encher o estádio e dar o apoio fundamental para a nossa caminhada”, disse em live.

O Fenômeno tem sido presença constante nos jogos da Raposa. O ex-jogador esteve na vitória contra Ponte Preta, na quinta (16), no Mineirão. Ele também foi ao Maracanã, na derrota da Raposa diante do Fluminense, pela Copa do Brasil.

Fonte: Hoje em Dia