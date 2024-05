O Cruzeiro deu um passo importante para contratar Matheus Pereira em definitivo. Nas últimas horas, o clube celeste acertou as bases salariais e o tempo de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, para a permanência do meia-atacante, de 28 anos, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.

Emprestado pelos sauditas ao Cruzeiro até 30 de junho, Matheus Pereira vai assinar, nos próximos dias, um contrato de dois anos.

Segundo apurou a Itatiaia, a gestão de Pedro Lourenço avançou nas tratativas iniciadas por Ronaldo e acertou a contratação por cerca de 7 milhões de euros (R$ 38 milhões). Na transação, o Cruzeiro comprará 50% dos direitos econômicos do principal jogador do time de Fernando Seabra. Em 22 de abril, a Itatiaia informou sobre a quantia oferecida pelos mineiros ao Al-Hilal.

Vale destacar que o passe de Matheus Pereira estava fixado em 12 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões), mas houve um acordo para que o Cruzeiro diminuísse a pedida do Al-Hilal no decorrer da longa negociação.

A informação sobre o tempo de contrato de Matheus Pereira com o Cruzeiro foi antecipada pelo ge e confirmada pela Itatiaia.

Matheus Pereira é o líder do Cruzeiro em campo

Referência técnica do Cruzeiro, Matheus Pereira é o artilheiro da equipe na temporada, com cinco gols. Além disso, o meia-atacante também lidera o número de assistências entre o elenco, com oito passes para gol.

Desde que chegou ao Cruzeiro, em 2023, Matheus Pereira soma 37 jogos pelo clube. Ao todo, ele já marcou seis gols e nove assistências.

Fonte: Itatiaia