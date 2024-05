Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas em Contagem, região Metropolitana de Belo Horizonte, após tentar comprar um notebook com dinheiro falso.

O equipamento estava sendo vendido por R$ 1 mil e ele o adquiriu entregando oito notas de R$ 100 sem nenhum valor no meio do restante do dinheiro.

A prisão foi noticiada nessa quinta-feira (22), pela Polícia Civil. O homem foi denunciado pela vítima, e a equipe da Coordenação de Apoio Policial (CAP) o localizou na praça de alimentação de um shopping da cidade. Foi montada operação, e os policiais, à paisana, conseguiram abordar o suspeito, que confirmou os fatos.

Ele ainda informou que na casa dele teria guardado mais R$ 3,7 mil em notas falsas de R$ 100, as quais também foram apreendidas pela equipe.

Fonte: Hoje em Dia