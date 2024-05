A segunda rodada do Campeonato Interno dos Amigos da Quadra do Quinzinho será realizada neste domingo (26).

Se enfrentam: Casa do Fazendeiro x GS instalações, às 8h15;

Cuidar Engenharia x Bar do Fidão; às 9h;

Quinzinho Materiais de Construção x Oficina do Pelé, às 10h.

As partidas estão sendo realizadas na quadra do Quinzinho aos domingos.

A primeira rodada ocorreu no dia 5 de maio e contou com a participação de seis equipes representando as empresas: GS Instalações, Quinzinho Materiais de Construção, Oficina do Pelé, Cuidar Engenharia, Bar do Fidão e Casa do Fazendeiro.