Um festival de sons, cores, sabores e muita solidariedade. Assim foi o último final de semana em Formiga, com a realização da 15ª edição do Festival de Linguiça, nos dias 11 e 12 de agosto, na Praia Popular.

O Tatame do Bem esteve presente, servindo seu famoso Sandubem e medalhão de linguiça, produzidos com a tradicional linguiça formiguense. Além, é claro, de bebidas geladas e o atendimento especial dos voluntários do instituto.

O ponto alto da barraca do Tatame do Bem foi a solidariedade que envolveu diretores, voluntários e colaboradores em um trabalho de dedicação e desprendimento.

O resultado não poderia ser outro: a barraca do Tatame do Bem representou bem o propósito e a missão do instituto que é transformar o futuro das mais de 500 crianças atendidas, com aulas de artes marciais e lições de vida e princípios.