Nesta terça-feira (30), o fundador Rodrigo Assalin recebeu na construção da sede do Instituto Tatame do Bem, o formiguense Jader Alves, que atualmente mora em Sydney na Austrália.

Acompanhado de sua esposa Leah e sua filha Chloe, Jader Alves visitou a obra do Instituto e ficou surpreso com o andamento e o capricho que está sendo conduzida a obra.

Jader e sua família ficaram admirados com a visão da gestão do Instituto em criar um complexo multidisciplinar que além de capacitar as crianças da comunidade irá atender também as famílias dos usuários.

“O Jader é um amigo antigo. Treinamos jiu-jitsu no pomar com o Mestre Mike. São amizades que levamos para a vida. Ele acompanha de longe a evolução do projeto e está sempre ajudando em nossas campanhas e em especial a obra”, disse Rodrigo Assalin, o qual ainda reforçou que esse tipo de reconhecimento não tem preço: “O bem não tem fronteiras”.

Fonte: Tatame do Bem