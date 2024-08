Um homem, de 36 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira (31), após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na BR-354.

O acidente aconteceu por volta das 17h20, na altura do km 365, no trevo de acesso à LMG-795.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão envolveu uma motocicleta Honda CG 125 Fan e um veículo Honda HRV.

Com o impacto, o condutor da motocicleta foi arremessado ao chão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro, de 58 anos, não se feriu.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. O trânsito ficou parcialmente interditado e foi liberado por volta das 21h15.

Fonte: Tapiraí TV