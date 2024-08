Um furto foi registrado na madrugada desta quinta-feira (1º), em uma loja infantil no Centro de Formiga. O suspeito do crime já é bem conhecido no meio policial da cidade.

As câmeras de segurança da loja flagraram toda a ação, mostrando o momento em que o homem arrombou a porta do estabelecimento e subtraiu uma caixa de som, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro.

De acordo com a proprietária da loja, é de conhecimento público que o mesmo indivíduo já furtou, no mínimo, outras quatro lojas na cidade. “Estamos à mercê desse tipo de ação. É frustrante ver que um conhecido infrator continua a agir impunemente”, desabafou a comerciante.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e o caso agora está nas mãos da polícia, que segue investigando o ocorrido. A comunidade local está alarmada com a reincidência dos crimes cometidos pelo mesmo suspeito e cobra uma ação mais efetiva das autoridades para garantir a segurança no comércio da cidade.

Este incidente acende um alerta para a necessidade de maior vigilância e medidas de segurança mais rígidas, tanto por parte dos comerciantes quanto das forças de segurança, para evitar que situações como esta voltem a ocorrer.

