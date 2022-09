Uma tentativa de assalto foi registrada a sorveteria no Bairro Brasília, em Arcos.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito fugiu do local sem levar nada. Câmeras de segurança registraram a ação na sexta-feira (16).

Ainda segundo a PM e conforme as imagens, o homem entra no estabelecimento armado com uma faca e com uma bolsa aborda o atendente.

De acordo com informações da rádio 104 FM, o indivíduo anuncia o assalto, o funcionário se levanta e pega imediatamente a cadeira de plástico em que estava sentado e coloca na frente do corpo para se proteger.

Em seguida, o suspeito tenta pegar o celular que está no balcão, mas o atendente não permite e pega o aparelho. O criminoso se irrita e vai para cima do funcionário com a faca, mas a vítima tenta empurrá-lo com a cadeira e ele se afasta.

A PM pede para que, em casos como tentativa de assalto, a vítima não reaja.

Fonte: 104 FM