A conquista do título da Supercopa, na semana passada, ainda rende provocações de torcedores do Palmeiras aos do Flamengo.

Um avião que faz propaganda aérea exibiu neste sábado nas praias do Rio de Janeiro uma faixa com a frase “vice de novo” e o escudo do Verdão.

Antes do título da Supercopa, o Palmeiras havia vencido o Flamengo na decisão da Copa Libertadores de 2021.

A brincadeira foi organizada por torcedores palmeirenses ao longo da semana e viralizou nas redes sociais. Uma vaquinha foi realizada para arrecadar quase R$ 10 mil e contratar os serviços da empresa.

A exibição da faixa será feita também no domingo.

Fonte: Globo Esporte