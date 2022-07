Nove pessoas ficaram feridas na noite desta quinta-feira (21), depois que um touro pulou a cerca da arena durante um rodeio e invadiu a praça de alimentação da Festa do Peão, em Monte Sião, no Sul de Minas Gerais. O animal foi para cima de várias pessoas que acompanhavam a festa.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o touro pulando a cerca avançando contra as pessoas, que correm desesperadas. Algumas começam a subir nas estruturas montadas para a festa. Demora um tempo para o animal ser contido. O touro não se feriu.

Ambulâncias começam a chegar ao local para socorrer os feridos. A prefeitura da cidade informou que nove pacientes foram atendidos no Pronto-Socorro de Monte Sião com ferimentos de leves a moderados e sem nenhuma fratura aparente. Eles foram atendidos e já foram liberados.

A festa está prevista para acontecer até o próximo domingo (24). Apesar do incidente, toda a programação foi mantida e os shows vão acontecer normalmente. O touro envolvido no incidente não vai participar do rodeio nos próximos dias.

Fonte: O Tempo