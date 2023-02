Um homem morreu afogado após tentar atravessar um lago na tarde dessa quinta-feira (16) no Bairro Estação, em Campanha (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teria tentado atravessar o lago com uma câmara de ar de um caminhão como boia para tirar uma árvore caída às margens do local onde teria se afogado.

O homem foi identificado como Marcílio da Silva Paulino, de 38 anos. Ele estava com seu irmão e outros colegas trabalhando na limpeza de um sítio no momento do acidente.

A vítima foi encontrada a aproximadamente 3 metros de profundidade. Ele foi atacado por peixes, ficando sem as orelhas e com o nariz desfigurado.

A perícia foi acionada e esteve no local para os trabalhos de praxe. O corpo do homem foi encaminhado para o IML de Três Corações.

Fonte: G1 Sul de Minas