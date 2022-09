Um trabalhador de 43 anos morreu eletrocutado na Ceasa Minas, em Contagem na Grande BH, nesta terça-feira (27). Conforme testemunhas, o homem estava descalço e teria encostado em um fio de uma esteira elétrica usada para movimentação de mercadorias.

O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde de que relatou, por meio de nota, que o SAMU foi acionado na manhã de hoje para “atender uma ocorrência envolvendo choque elétrico no Pavilhão 8, da Ceasa Minas. A vítima é um homem de 43 anos. Foi realizada ressuscitação cardiopulmonar com suporte avançado, porém sem sucesso. Depois de constatado o óbito, a PMMG ficou responsável pelas devidas providências.”

A Ceasa Minas informou, por meio de nota, que um funcionário de uma das lojas localizadas no entreposto de Contagem faleceu nesta terça.

“A perícia ainda será feita, mas a suspeita-se que ele tenha sido vítima de um choque ocasionado por uma das máquinas de propriedade da loja. O Samu, localizado no entreposto de Contagem, iniciou o atendimento da vítima menos de 5 minutos após o acidente. A tentativa de reanimação durou cerca de 40 minutos, mas não evitou o pior. A Ceasa Minas se solidariza com a família e amigos da vítima e está colaborando com as forças policiais.”

Fonte: Itatiaia