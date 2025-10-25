Na manhã dessa sexta-feira (24), por volta das 10h, o Corpo de Bombeiros Militar de Oliveira atendeu uma ocorrência de resgate em altura no Posto Juá, localizado na BR-381. O chamado ocorreu após um trabalhador passar mal enquanto realizava a pintura interna de uma caixa d’água.

Antes da chegada da guarnição, colegas de trabalho auxiliaram parcialmente na retirada da vítima, deslocando-a de dentro da estrutura para o teto e evitando que a situação se agravasse.

Com a chegada dos bombeiros, a equipe realizou a descensão segura do trabalhador, utilizando técnicas de salvamento em altura e equipamentos adequados, garantindo a retirada sem novos riscos.

O trabalhador recebeu atendimento pré-hospitalar no local e, posteriormente, foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal de Oliveira.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância das medidas de segurança durante atividades em espaços confinados e lembra que, em caso de emergência, o telefone para contato é 193.

Com informações do CBMMG